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Balıkesir'de bıçaklı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.12.2024 03:56
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Balıkesir’de bıçaklı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti

Balıkesir'in Erdek ilçesinde iki kişi arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte 1 kişi bıçaklanarak yaşamını yitirdi. Saldırgan korkunç olaydan sonra jandarma ekiplerine teslim oldu.

Olay, Erdek'in Narlı Kırsal Mahallesi'nde denetimli serbestlikten yararlanan 46 yaşındaki Fuat Y., olaydan önce 68 yaşındaki Ersin S. ile gündüz vakti tartıştı.

Akşam saatlerinde yeniden karşılaşan ikili arasındaki tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Fuat Y., bıçakla Ersin S.'yi ağır yaraladı. Aldığı bıçak darbeleri nedeniyle ağır yaralanan Ersin S., olay yerinde hayatını kaybetti.

Fuat Y., cinayet sonrası Jandarma ekiplerine teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve kavganın çıkış nedeni araştırılıyor.

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