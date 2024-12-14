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Bursa'da korku dolu anlar! Takla atan otomobil ters döndü: 2 yaralı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.12.2024 03:38
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Bursa’da korku dolu anlar! Takla atan otomobil ters döndü: 2 yaralı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Adnan D. (61) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kazazedeler, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza, gece yarısı Orhangazi ilçesi Akharem Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Bursa'da otomobil takla attı: 2 yaralı (DHA)Bursa'da otomobil takla attı: 2 yaralı (DHA)

İznik'ten Gemlik istikametine seyir halinde olan Adnan D. (61) yönetimindeki 16 ZD 257 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atıp, ters durdu.

Çevredekilerin yardımıyla sürücü Adnan D. ve yan koltukta oturan Mümin Ali K. (64) ters duran otomobilden çıkarılırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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