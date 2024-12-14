Mardin’de şiddetli rüzgar su deposunu düşürdü, 2 araç hasar gördü

Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sert rüzgar, sabah saatlerinde TOKİ Mahallesi'ndeki bir apartmanın üst katında bulunan su deposunun yerinden hareket etmesine neden oldu. Su deposu, apartmanın çatısından düşerek park halindeki iki aracın üzerine düştü. Olay sonucu araçlarda maddi hasar meydana gelirken, herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.