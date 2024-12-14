Samsun’da kar yağışı etkili oldu

Türkiye'nin birçok kesiminde etkili olan Sibirya soğukları, Samsun'da da hissedildi. Ülkenin batısında yağmur etkili olurken, doğusunda ve Karadeniz'de ise kar yağışı kendini gösterdi. Dün akşam saatlerinden itibaren şehrin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Kırsal kesimler karla kaplanırken, çocuklar karın tadını çıkardı. Beyaz örtüyle kaplanan doğa ise görenlere doyumsuz bir manzara sundu.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Samsun'daki genel hava durumu hakkında yaptığı bilgilendirmede, "Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Samsun ve Ordu çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor" ifadelerini kullandı. Samsun ve çevresinde kuzeyli rüzgarların etkisini yitirmesi ve etkili olacak güneyli rüzgarla birlikte sıcaklığın 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Şehir merkezinde Pazar gününden itibaren soğuk hava dalgasının etkisini yitirmesi ve yeni hafta ile birlikte gündüz sıcaklıklarının 8 dereceden 15 dereceye kadar çıkması tahmin ediliyor.