Dolmuş ve minibüs şoförlerine yönelik denetim

Eğitim çalışması ile ilgili Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, " Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan şoförlerinin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, halka en iyi hizmetin verilebilmesi, trafik ortamında vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarının sağlanması, taşımacılık faaliyetinde bulunan araçların kazalara karışmalarının önlenmesi ve daha güvenli bir trafik ortamının oluşturulabilmesi amacıyla eğitim yapıldı. Afyonkarahisar Valiliği koordinesinde il merkezinde bulunan bir otelde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yolcu taşımacılığı yapan şoförler ile servis şoförlerine yönelik 'Temel Trafik Kuralları ve Kent İçi Trafik Sürüş Güvenliği' konularında bilgilendirme faaliyetleri yapıldı" ifadelerine yer verildi.