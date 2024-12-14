Kuzenini tabancayla vuran zanlı tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, 10 Aralık günü Selimözer Mahallesinde meydana gelen silahlı kavgada, N.P. isimli şahıs, amcasının oğlu M.P.'yi alacak verecek meselesinden dolayı tabancayla ayağından yaraladı. Silahlı saldırı sonrası olay yerinden kaçan N.P., polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip sonrası gizlendiği ikamette yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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