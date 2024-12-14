Kırıkkale’de aranan 3 firari hükümlü yakalandı

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Ekiplerin kararlı çalışmaları neticesinde hırsızlık suçlarından aranan 3 şüpheli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan B.G., hırsızlık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyordu. Ayrıca, hırsızlık suçundan arandığı belirlenen E.P. ve Y.P. isimli diğer şüpheliler de gözaltına alınarak adli mercilere teslim edildi. Yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması adına suçla mücadelede iş birliğinin önemine dikkat çekildi.