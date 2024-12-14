Keklik avında kalp krizi geçirdi hastanede öldü

Olay, sabah saatlerinde merkeze bağlı Sinan köyü kırsalındaki Kocakoç Devlet Avlığı'nda meydana geldi. Keklik avına giden Mehmet Geniş, rahatsızlandı. Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine 112, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Geniş, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Geniş, burada hayatını kaybetti.