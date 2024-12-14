Vali Çiçek’ten sürücülere kar ve tipi uyarısı

Vali Çiçek, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla vatandaşlara olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda hatırlatmada bulundu. Vali Çiçek paylaşımında, ''Değerli Ardahanlı hemşerilerim, dünden bu tarafa şiddetli rüzgar ve tipi özellikle ulaşımı olumsuz etkilemektedir. Bir süre daha olumsuz hava şartları devam edecek. Lütfen yol durumunu kontrol edelim, karayolları ve trafik görevlilerimizin uyarılarına uyalım'' ifadelerine yer verdi.

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