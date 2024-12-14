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Bursa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 4 yaralı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.12.2024 22:03 Güncelleme: 14.12.2024 22:05
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Bursa’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 4 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde İbrahim A.(33) idaresindeki araç ile karşı yönden gelen Hacer K.(40) yönetimindeki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kazazedeler, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 18.30 sıralarında Mahmudiye mahallesi Cenon Bulvarı üzerinde meydana geldi.

BURSA - İnegöl'de 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı (DHA)BURSA - İnegöl'de 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı (DHA)

İbrahim A.(33) yönetimindeki 16 BBH 123 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Hacer K.(40) idaresindeki 16 BFG 480 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçların savrulduğu kazada sürücülerin yanı sıra 16 BFG 480 plakalı otomobildeki Feyza K. (8) ile diğer araçtaki yolcu Mustafa S.(39) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla alakalı yapılan incelemede İbrahim A.'nın 3 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 TL cezai işlem uygulandığı kazayla alakalı soruşturma sürdürülüyor

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