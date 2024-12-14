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İzmir'de göçmen operasyonu: 35 kaçak yakalandı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.12.2024 22:10
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İzmir’de göçmen operasyonu: 35 kaçak yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin tespit ettiği 11'i çocuk 35 düzensiz göçmen yakalanıp İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-11) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

Bölgeye yönlendirilen ekipler, hareketli lastik bottaki 11'i çocuk 35 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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