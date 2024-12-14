Çanakkale’de korkunç olay: Çalıştığı otelde ölü bulundu

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir kişi çalıştığı otel odasında ölü bulundu.

İlçedeki bir otelde çalışan temizlik görevlisi Yıldız Bileyci'den (49) bir süre haber alamayan iş arkadaşları, en son girdiği odaya baktı.



Bileyci'nin odada yerde hareketsiz yattığını gören otel personelinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Bileyci'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.



Bileyci'nin kesin ölüm nedeninin araştırıldığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.