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'Dur' ihtarına uymayan sürücü 2'si polis 3 araca çarptı!

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.12.2024 03:29 Güncelleme: 14.12.2024 03:30
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’Dur’ ihtarına uymayan sürücü 2’si polis 3 araca çarptı!

Balıkesir'in Gönen ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan bir alkollü sürücü kaçtığı sırada 2'si polis olmak üzere 3 araca çarparak kaçtı. Ekiplerin çalışmasıyla alkollü şahıs ve araç içerisinde bulunan 1 kişi daha gözaltına alındı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Gönen ilçesi, Kurtuluş Mahallesi 5002 Sokak'ta meydana geldi.

Sokak üzerinde uygulama yapan İlçe Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, A.D.Ç. (19) yönetimindeki 10 TE 727 plakalı otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu.

'Dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü, kaçmaya başladı. A.D.Ç. yönetimindeki otomobil, kısa süre sonra 2 polis aracı ile park halindeki bir otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmazken, alkollü olduğu öğrenilen sürücü ile yanında bulunan H.S. (23), gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

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