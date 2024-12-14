Adana'da hurda deposu alevlere teslim oldu! 5 kişi dumandan etkilendi
Adana'nın Seyhan ilçesindeki 3 katlı bir binada bulunan hurda deposunda sebebi bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında alevler büyüyerek binayı sardı. Yangında 5 kişi dumandan etkilenirken, İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Dumandan etkilenen vatandaşlar, hastaneye kaldırıldı.
Barbaros Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın zemin katındaki hurda malzeme deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanın kısa sürede binayı sarması üzerine apartman sakinleri dışarı çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
5 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Yangın sırasında dumandan etkilenen 5 apartman sakini hastaneye kaldırıldı. Depoda hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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