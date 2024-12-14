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Adana'da hurda deposu alevlere teslim oldu! 5 kişi dumandan etkilendi

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.12.2024 02:58
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Adana’da hurda deposu alevlere teslim oldu! 5 kişi dumandan etkilendi

Adana'nın Seyhan ilçesindeki 3 katlı bir binada bulunan hurda deposunda sebebi bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında alevler büyüyerek binayı sardı. Yangında 5 kişi dumandan etkilenirken, İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Dumandan etkilenen vatandaşlar, hastaneye kaldırıldı.

Barbaros Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın zemin katındaki hurda malzeme deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Adana'da hurda deposunda çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendiAdana'da hurda deposunda çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Dumanın kısa sürede binayı sarması üzerine apartman sakinleri dışarı çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

5 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangın sırasında dumandan etkilenen 5 apartman sakini hastaneye kaldırıldı. Depoda hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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