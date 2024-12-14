Antalya’daki çiçekçi cinayeti davasında istenen ceza belli oldu

İddianamede boksör Kıvanç Şensöz'ün yabancı uyruklu eşi Dara Şensöz ile birlikte sosyal medya üzerinden çiçek satışı işiyle uğraştıklarına yer verildi. Çiçek satış fotoğraflarında Dara Şensöz'ün çiçeklerle çekilmiş fotoğrafının Eşref Yunus Yıldırıcı'nın sosyal medya hesabında kullanılmasının ardından Kıvanç Şenöz'ün, Eşref Yunus Yıldırıcı'yı arayıp tehdit ettiği belirtildi.

Kıvanç Şensöz 11 Ekim günü aradığı Eşref Yunus Yıldırıcı'ya, "Benim karşıma çıkmayın, çıkarsanız anladığınız dilden karşılık vereceğim, ben kimseyi tanımam, seni sinkaf ederim, boynunu koparırım, bulduğum yerde affetmem'' tehditleri savurdu. Yıldırıcı, Şensöz'e hesabı kız kardeşi Firdevs Yıldırıcı'nın yönettiğini ve fotoğrafları sileceğini söyledi.

İddianamede Firdevs Yıldırıcı'nın, paylaştığı fotoğraftaki kadının yüzünü mozaiklediğini, kırpıldığını belirtip, özür dilediğine yer verildi. Kıvanç Şensöz, Eşref Yunus Yıldırıcı ile yüz yüze görüşmek istedi. 12 Ekim tarihinde Kepez ilçesi Altınova Mahallesi'ndeki dayısı Ali Okur'un çiçekçi deposuna giden Eşref Yunus Yıldırıcı özür dilemek için Şensöz ile buluştu.

Bu sırada Şensöz, bir anda yumruk atarak Yıldırıcı'yı yere düşürdü. Yıldırıcı'ya defalarca tekmeleyen Şensöz'ü, dayısı Ali Okur kurtardı. Komaya giren ve yerden kalkamayan Yıldırıcı Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yıldırıcı beyin travması sonucu hayatını kaybetti.

'DEKOLTE FOTOĞRAF YOK'

Gözaltına alınan Kıvanç Şensöz, eşi Dara'ya ait fotoğrafın photoshop yapılarak dekolteli olarak Firdevs Yıldırıcı tarafından paylaşıldığını ve kardeşi Eşref Yunus Yıldırıcı ile ağız dalaşına girdiğini söyledi. Savcılık cinayete sebep olan incelenen fotoğraflarda dekolteli fotoğraf olmadığı, hatta Kıvanç Şensöz'ün eşinin kazak ve kabanla çekilmiş fotoğrafının ön plana çiçeklerin çıkartılarak gösterildiğini kaydetti.

Ayrıca kadının fotoğrafların da herkese açık olduğu belirtildi. Savcı Kıvanç Şensöz hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmamasını talep etti. Sanığın adam öldürme suçundan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

CİNAYET ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Eşref Yunus Yıldırıcı'nın darp edildiği anlar, çiçek deposunun güvenlik kamerasına yansımıştı. Dehşet görüntülerde Kıvanç Şensöz'ün depoya giren Eşref Yunus Yıldırıcı'ya aniden yumruk attığı ve yere düştükten sonra tekmelediği görülüyor. Olay sırasında sesleri duyup, koşarak gelen dayı Ali Okur'un duruma müdahale ederek, "Sen ne yaptın?" sorusuna Kıvanç Şensöz'ün "Karımın fotoğraflarını paylaşırsa, bu şekilde olur" dediği görüntülere yansıdı. "Aklı başında mı" sorusuna ise Şensöz'ün "Değil" karşılığını vermesi ve bir kadının feryat etmesi de kameralara yansımıştı.