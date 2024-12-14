Dolandırıcılardan 3.7 milyonluk vurgun! Arabadan hazine çıktı

İstanbul Başakşehir'de ikamet eden 65 yaşındaki Y.A.'yı telefonla arayan dolandırıcı, kendisini polis olarak tanıtarak 'Hakkınızda terör soruşturması var' diyerek 2.5 milyon liralık vurgun yaptı.

Telefon dolandırıcıların aracından çıkanlar ( A HABER ARŞİV)



ARAÇ İÇİNDE HAZİNE ÇIKTI

Sabah'ın haberine göre Başakşehir'de 29 Kasım günü meydana gelen olayda Y.A'yı telefonla arayan bir kişi kendisini polis olarak tanıttı. Y.A'ya "Hakkınızda terör örgütü soruşturması açılmış, bu kapsamda biz sizin suçsuz olduğunuzu biliyoruz ancak soruşturma gereği elinizdeki para ve değerli ziynet eşyalarını güvenli yere almamız gerek" dedi.

Bu sözlere inanan Y.A. telefondaki dolandırıcının yönlendirmesiyle evine gelen kişiye kendi elleriyle 2.5 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Y.A. gerçek polisleri arayıp ihbarda bulundu. Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.