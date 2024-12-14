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Kamyonetin yaşlı adamı ezdiği feci kaza kamerada

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.12.2024 09:31
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Kamyonetin yaşlı adamı ezdiği feci kaza kamerada

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde geri manevra yapan kamyonetin yolda yürüyen yaşlı adamı ezdiği anlar kameraya yansıdı.

Kaza, Dörtyol ilçesi Çaylı Mahallesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde geri manevra yapan bir kamyonet, yolda yürüyen 85 yaşındaki A.M. isimli yaşlı adama çarparak ezdi. Yaşlı adamın kamyonetin altında kaldığı kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ambulans ekipleri, yaşlı adamı Dörtyol Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaşlı adamın ayağında kırık olduğu ve ameliyata gireceği öğrenildi.
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