Amasya'da kar yağışı etkili oldu!
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Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreyi bulduğu bölgede yağış devam ediyor.
Kent genelinde hava sıcaklığının azalmasıyla düşük rakımlı yerlerde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı görüldü.
Akdağ Yaylası ve çevre köylerde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı sonucu bölge, kısa sürede beyaza büründü.
Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreyi bulduğu bölgede yağış devam ediyor.