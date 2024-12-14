Bursa’da duyanları ayağa kaldıran olay! 6 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalıştı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, okula giden D.A. (6) adlı erkek çocuğu, bisikletiyle kaçırmaya çalışan ve çevrede fark edilince kaçan Ferruh B. (71), polis tarafından yakalanıp, tutuklandı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında, İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi'ndeki bir okulun önünde meydana geldi. Okulun önünde bekleyen Ferruh B., D.A.'yı bisikletine bindirip götürmeye çalıştı.

Olayı görenlerin tepkisi üzerine çocuğu bırakıp bisikletiyle kaçan Ferruh B., polis ekipleri tarafından yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Ferruh B.'nin ifadesinde, "Çocuğu okula götürecektim" dediği öğrenildi. Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen Ferruh B., tutuklandı.