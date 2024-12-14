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Amasya'da sahte içki operasyonu! 2 zanlı tutuklandı

Filiz Uçan Savaş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.12.2024 13:33
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Amasya’da sahte içki operasyonu! 2 zanlı tutuklandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde sahte içki imal edip sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Adreslere gerçekleştirilen operasyonda, 45 litre etil alkol, 5 litre sahte içki, anason, kurusıkı tabanca ve 8 fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ve sahte içki imal edip satan kişilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonda, 45 litre etil alkol, 5 litre sahte içki, anason, kurusıkı tabanca ve 8 fişek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan O.B. ve Ü.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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