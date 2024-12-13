THY destinasyonuna Bingazi'yi de ekliyor
Türkiye'nin en büyük markalarından olan Türk Hava Yolları (THY) uçuş destinasyonu genişletmeye devam ediyor. THY, bu kapsamda 14 Ocak 2025 tarihi itibarıyla Libya'nın Bingazi şehrine de uçuş başlatacak.
Türk Hava Yolları (THY), Libya'nın Bingazi şehrine Ocak 2025'te sefer başlatacak. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trablus kentine düzenledikleri seferlerin devam ettiğini belirterek, "Şimdi de Libya Bingazi seferlerimize 14 Ocak 2025 tarihinden itibaren haftada 3 sefer ile başlıyoruz. Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor." ifadesini kullandı.