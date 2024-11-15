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THY'den yolcularına ücretsiz ve sınırsız internet

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.11.2024 15:05
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THY’den yolcularına ücretsiz ve sınırsız internet

Türk Hava Yolları (THY) İstanbul Havalimanı'nı kullanan yolcularına sınırsız ve ücretsiz internet hizmeti sunmaya başladı. Konuyla ilgili açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "TKWIFI' hizmetimiz ile havalimanında gönlünüzce sınırsız ve ücretsiz internet hizmetimizi size sunmaktan mutluyuz." dedi.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı'nı kullanan yolculara sınırsız ve ücretsiz internet hizmeti sunmaya başladıklarını duyurdu.

Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Havalimanı daha da güzelleşiyor. 'TKWIFI' hizmetimiz ile havalimanında gönlünüzce sınırsız ve ücretsiz internet hizmetimizi size sunmaktan mutluyuz. İnternet hizmetlerimizi daha da geliştireceğiz." ifadelerini kullandı.

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