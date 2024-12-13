Manisa’da dehşet anları! Taksiciye bıçakla saldırıp gasbetmek istedi: O anlar kamerada

Manisa'daki olay, 28 Kasım'da saat 23.59'da meydana geldi. Şehzadeler ilçesindeki taksi durağına gelen Emirhan Ü., Yunusemre ilçesindeki Akgedik Mahallesi'ne gitmek üzere Hakan Paktan'ın şoförlüğünü yaptığı taksiye bindi.

Adrese geldiklerinde taksici Paktan, Emirhan Ü.'ye ücreti söyledi. Ücreti kartla ödeyeceğini söyleyen Emirhan Ü., pos cihazını istedi.

ÖDEME YAPACAĞI ESNADA SALDIRDI

Taksici, pos cihazına ücreti yazdığı sırada Emirhan Ü., belindeki bıçağı çıkarıp, şoförün göğüs kısmına doğru hamle yaptı.

Ani bir refleksle bıçağın keskin kısmını eliyle tutan taksi Paktan, bir süre araç içinde Emirhan Ü. ile boğuştu. Taksici Paktan, boğuşma sırasında emniyet kemerini çözüp, araçtan indi. Emirhan Ü. ise olay yerinden kaçtı. Yaşanan o anlar ise takside bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

ŞOFÖRE MESLEĞİ BIRAKTIRAN SALDIRGAN SERBEST

Olay sonrası jandarma ekiplerince yakalanan Emirhan Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Hakan Paktan'ın ise yaşanan olayın ardından mesleği bıraktığı öğrenildi.