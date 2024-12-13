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Sinop'ta uyuşturucu ve sahte döviz operasyonunda 4 zanlı yakalandı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.12.2024 11:02
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Sinop’ta uyuşturucu ve sahte döviz operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu ve sahte döviz operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve mühimmat kaçaklığıyla mücadele kapsamında Boyabat ilçesinde belirlenen adreslere yönelik operasyon düzenlendi. Ekiplerce 4 ev ve eklentilerindeki aramada, 89 uyuşturucu hap, 16 bin 500 avroluk sahte banknot, 3 ruhsatsız tabanca, 1 piyade tüfeğine dönüştürülmüş av tüfeği ile suçta kullanıldığı değerlendirilen 6 cep telefonu ve 2 bilgisayar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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