Kar İstanbul’un kapısına dayandı! Meteoroloji’den sağanak ve kar uyarısı

2024 yılının son günlerine yaklaşılırken, yurdun doğusunda kar yeniden yüzünü gösterdi. Ulaşımın en kilit noktalarından olan Bolu Dağı geçişinde kar etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Aradahan ve Sıvas çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli olmak üzere yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer yoğun kar ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI DÜŞÜYOR

Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında, diğer yerlerde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI

Doğu Karadeniz'de devam eden kuvvetli yağışların etkisini sürdüreceği (21-50 kg/m2), öğle saatlerinden itibaren Ardahan, Gümüşhane ve Bayburt'un kuzeyi ile Trabzon ve Giresun çevrelerinde çok kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) yağmur ve sağanak, 300 metre rakım ve üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, kar yağışı olan dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi ile buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BUZLANMA VE ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi ile buzlanma, don ve ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Muğla kıyıları ve İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden; Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU

13 Aralık Cuma hava durumu tahmin raporu

14 Aralık Cumartesi hava durumu tahmin raporu

15 Aralık Pazar hava durumu tahmin raporu

16 Aralık Pazartesi hava durumu tahmin raporu

17 Aralık Salı hava durumu tahmin raporu

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Ege'de sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor

EGE

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 5°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

Akdeniz'de sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KAHRAMANMARAŞ °C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MERSİN °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

İç Anadolu'da havanın karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gec saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Batı Karadeniz'de havanın karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı

DÜZCE °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

KASTAMONU °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, zamanla iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ARTVİN °C, 5°C

Çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TOKAT °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 11°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı