Kadıköy’de dehşet anlar! 2 emlakçı birbirine kurşun yağdırdı: 2 ölü

Kadıköy'de 2 emlakçı arasında silahlı çatışma (Foto: DHA)

İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi olan iki emlakçı konuşmak için bir müteahhitin ofisinde buluştu. Konuşma sırasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine iki taraf da belindeki tabancayı çekti.