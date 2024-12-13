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Kadıköy'de dehşet anlar! 2 emlakçı birbirine kurşun yağdırdı: 2 ölü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 13.12.2024 19:39 Güncelleme: 13.12.2024 19:40
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Kadıköy’de dehşet anlar! 2 emlakçı birbirine kurşun yağdırdı: 2 ölü

Dehşet olay Kadıköy'de yaşandı. İki emlakçı arasında alacak verecek meselesi sebebiyle çıktığı iddia edilen silahlı çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, ofiste olay yeri inceleme çalışması yaptı. Polisin çalışmasının tamamlanmasının ardından hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı.

Olay 15.30 sıralarında Göztepe Mahallesi Tanzimat Sokak üzerindeki 8 katlı binanın en üst katında meydana geldi.

Kadıköy'de 2 emlakçı arasında silahlı çatışma (Foto: DHA)Kadıköy'de 2 emlakçı arasında silahlı çatışma (Foto: DHA)

İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi olan iki emlakçı konuşmak için bir müteahhitin ofisinde buluştu. Konuşma sırasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine iki taraf da belindeki tabancayı çekti.

Kadıköy'de 2 emlakçı arasında silahlı çatışma (Foto: DHA)Kadıköy'de 2 emlakçı arasında silahlı çatışma (Foto: DHA)

İsimleri öğrenilemeyen 2 emlakçının da birbirine ateş ettiği çatışmada, 2 kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, ofiste olay yeri inceleme çalışması yaptı. Polisin çalışmasının tamamlanmasının ardından hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı.

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