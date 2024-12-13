Adana’da korkutan orman yangını! Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.

Yangın, gece saatlerinde ilçeye bağlı Dağılcak mevkisindeki ormanda çıktı.

İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Ormandan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ni bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve Kozan Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

EKİPLERİN ALEVLERE MÜDAHALESİ DEVAM EDİYOR

Bölgede etkili olan poyrazın, söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı öğrenildi. Ekiplerin yangını söndürmek için başlattığı çalışma devam ediyor.