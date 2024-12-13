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Adana'da korkutan orman yangını! Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 13.12.2024 23:11
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Adana’da korkutan orman yangını! Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde orman yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin alevlerle canhıraş müdahalesi devam ediyor.

Yangın, gece saatlerinde ilçeye bağlı Dağılcak mevkisindeki ormanda çıktı.

İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Ormandan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ni bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve Kozan Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

EKİPLERİN ALEVLERE MÜDAHALESİ DEVAM EDİYOR
Bölgede etkili olan poyrazın, söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı öğrenildi. Ekiplerin yangını söndürmek için başlattığı çalışma devam ediyor.

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