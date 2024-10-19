Orman yangınında alevlerin sıçradığı ev kullanılamaz hale geldi

Yeni Kışla Mahallesi'nde saat 13.20'de henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen orman yangınını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirdi.

Yangın yerine orman yangın ekipleri, sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına 2 helikopter, 10 arazöz, 1 dozer, 3 su tankeri ve yangın söndürme ekipleriyle müdahale edildi. Yangın, ekiplerin etkin mücadelesi sonucu yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında Osman Gazlıgöl'e ait ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Osman Gazlıgöl'ün yangın esnasında evde olmadığı belirlendi.

Yangında 20 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü.

Jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.