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Denizli'de 6 gündür devam eden orman yangını kontrol altında

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.10.2024 03:42
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Denizli’de 6 gündür devam eden orman yangını kontrol altında

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 6 gündür devam eden 8 helikopter, 133 araç, 1075 personel, 12 ekskavatör, 15 dozer, 55 arazöz, 5 greyder ve 14 ilk müdahale aracının katıldığı orman yangını kontrol altına alındı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Başkarcı Dağı'nda 24 Ekim'de çıkan orman yangını 6'nci gününde gece saatlerinde kontrol altına alındı.

Ekiplerin yangına müdahale anından bir kare (İHA)Ekiplerin yangına müdahale anından bir kare (İHA)

ALEVLERE HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLDİ

Yangın söndürme çalışmalarına 8 helikopter, 133 araç, 1075 personel, 12 ekskavatör, 15 dozer, 55 arazöz, 5 greyder ve 14 ilk müdahale aracının katıldığı öğrenildi. Yangının kontrol altına alındığı bilgisi ise Orman Bölge Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşım ile duyuruldu. OGM'nin yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Denizli'de sarp ve dağlık arazide devam eden yangına karşı yürüttüğümüz zorlu mücadelemiz başarıyla sonuçlandı. Yeşil Vatan için fedakârca emek veren kahramanlarımıza, destekleriyle yanımızda olan Denizli Valisi Sayın Ömer Faruk Coşkun başta olmak üzere kurum amirlerimize, kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, gönüllülerimize ve bizlerle tek yürek olan vatandaşlarımıza teşekkür ederiz."

Orman yangını geceyi aydınlattıOrman yangını geceyi aydınlattı ORMAN YANGINI GECEYİ AYDINLATTI
Denizlideki orman yangını 6. günde kontrol altındaDenizlideki orman yangını 6. günde kontrol altında DENİZLİ'DEKİ ORMAN YANGINI 6. GÜNDE KONTROL ALTINDA
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