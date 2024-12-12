Trabzon’da korku dolu anlar! İnşaatta iskele çöktü: Göçük altındaki işçiden acı haber

Bugün saat 15.45 sıralarında bilinmeyen bir nedenle Deliklitaş mahallesinde inşaat halindeki bir binanın iskelesi çöktü.

1 KAYIP, 3 YARALI

Çöken iskelenin altında kalan 3 işçi yaralı olarak kurtarılırken, iskelenin altında bir işçinin kalmış olabileceği iddiası ile İtfaiye ve AFAD ekipleri çalışma başlattı.



YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı işçiler ise çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

GÖÇÜK ALTINDAKİ İŞÇİDEN ACI HABER

Havanın kararması ile birlikte ekiplere aydınlatma desteği verilirken, iskelenin altındaki şahsın yaklaşık 2,5 saat süren çalışmanın ardından cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybeden işçinin isminin Ali Dokuzparmak, yaralı işçilerin isimlerinin ise Fuat Kazaz, Murat Marabaoğlu ve Ali Marabaoğlu olduğu öğrenildi.