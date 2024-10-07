İstanbul'da 3 katlı bina kısmen çöktü! 3 araç hasar gördü
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde panik anlar yaşandı. 3 katlı bir binada kısmi çökme sonucu beton parçaları 3 otomobilin üzerine düştü. Olayda araçlardan hasar oluşurken ölen ya da yaralanan olmadı. Yapılan inceleme sonrası bina tahliye edildi.
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 3 katlı bir binada kısmi çökme meydana geldi. Çökme sonucu binadan düşen beton parçaları 3 otomobilde hasara neden olurken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
BETON PARÇALARI ARAÇLARA HASAR VERDİ
Olay, saat 16.00 sıralarında Beyoğlu Bülbül Mahallesi Dereotu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binadan kopan beton parçaları 3 aracın üzerine düştü.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, binanın bulunduğu sokağa şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı.
BİNA TAHLİYE EDİLDİ
Yapılan incelemede binadaki kısmi çökme sonucunda ölen ya da yaralanan olmadığı belirlenirken, araçlarda maddi hasar meydana geldiği görüldü. Yaşanan olay nedeniyle bina tahliye edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.