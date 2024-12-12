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Konya'daki feci kazada 3 ölü: İbre 130 kilometrede takılı kaldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.12.2024 17:05 Güncelleme: 12.12.2024 17:11
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Konya’daki feci kazada 3 ölü: İbre 130 kilometrede takılı kaldı

Konya'da Fahrettin Yavuz’un kontrolündeki 34 TC 1138 plakalı otomobil takla attı. Sağlık görevlilerinin incelemeleri sonucu, sürücü Fahrettin Yavuz ile araçtaki Ekrem Taşkıran ve Müslüm Uzundere’nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Ayrıca ekipler, aracın hız göstergesinin 130 kilometrede takılı kaldığını belirledi.

Konya'da takla atan otomobildeki 3 kişi öldü. Aracın ibresinin 130 kilometrede takılı olduğu belirledi.

Konya'da takla atan araçta 3 kişi hayatını kaybetti (DHA)Konya'da takla atan araçta 3 kişi hayatını kaybetti (DHA)

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza, saat 15.30 sıralarında Konya- Ankara kara yolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Fahrettin Yavuz'un kontrolünü yitirdiği 34 TC 1138 plakalı otomobil takla attı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde sürücü Fahrettin Yavuz ve yanındaki Ekrem Taşkıran ile Müslüm Uzundere'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ölen 3 kişinin cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Aracın hız göstergesi 130 kilometrede takılı kaldı (DHA)Aracın hız göstergesi 130 kilometrede takılı kaldı (DHA)

İBRE 130'DA TAKILI KALDI

Bu arada ekipler, aracın ibresinin 130 kilometrede takılı olduğunu tespit etti. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

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