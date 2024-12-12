Konya'daki feci kazada 3 ölü: İbre 130 kilometrede takılı kaldı
Konya'da Fahrettin Yavuz’un kontrolündeki 34 TC 1138 plakalı otomobil takla attı. Sağlık görevlilerinin incelemeleri sonucu, sürücü Fahrettin Yavuz ile araçtaki Ekrem Taşkıran ve Müslüm Uzundere’nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Ayrıca ekipler, aracın hız göstergesinin 130 kilometrede takılı kaldığını belirledi.
Konya'da takla atan otomobildeki 3 kişi öldü. Aracın ibresinin 130 kilometrede takılı olduğu belirledi.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kaza, saat 15.30 sıralarında Konya- Ankara kara yolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Fahrettin Yavuz'un kontrolünü yitirdiği 34 TC 1138 plakalı otomobil takla attı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde sürücü Fahrettin Yavuz ve yanındaki Ekrem Taşkıran ile Müslüm Uzundere'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ölen 3 kişinin cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
İBRE 130'DA TAKILI KALDI
Bu arada ekipler, aracın ibresinin 130 kilometrede takılı olduğunu tespit etti. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bankalar 2025'i karşılıyor! Krediyle ev alacaklar için en ucuz konut kredisi faizleri
- Kişilik testi: Parmak şekliniz kişiliğinizin sırrını açığa çıkarıyor
- 110 yaşına kadar yaşamanın sırrı bu güveçteymiş! Akdeniz'in yerli halkı sırlı tarifini paylaştı
- 12 ARALIK A101 AKTÜEL KATALOG | Bu hafta A101 kataloğunda neler var? Blender, tava seti, çaydanlık, kurutmalık
- AGS konu dağılımı belli oldu mu? MEB AGS 2025 ne zaman, hangi tarihte?
- Dünyanın En Güçlü Kadınları açıklandı: Türkiye’den yine o isim listede!
- Yerli Malı Haftası ŞİİRLERİ 2024 | En güzel, farklı, uzun ve kısa Yerli Malı Haftası 1-2-3-4-5 kıtalık şiirler...
- Optik illüzyon testi: Sadece üstün zekâlar görebilir: 5 saniyede aynı 2 arabayı bulabilir misin?
- 5 TL'lik banknota 50 bin TL değer biçildi! Cüzdanında bu paraları bulanlar zengin olabilir
- Diyet listesi ya da egzersiz olmadan kilo verme yöntemi! Bu 5 maddeyle şıp diye eriyeceksiniz
- KPSS’li ve KPSS’siz İŞKUR kamu memur alımları başladı: Kadro ve kontenjan detayları
- İstanbul’da kira fiyatlarının düşeceği ilçeler belli oldu! %40 oranında azalacak: Esenyurt, GOP, Fatih…