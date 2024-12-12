Tekirdağ'daki barakada erkek cesedi bulundu
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Şeyhsinan Mahallesi Eski Sanayi Sitesi'nde bir barakada erkek cesedi bulundu. Vatandaşlar, yerde hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, üzerinde kimlik bulunmayan şahsın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir barakada erkek cesedi bulundu.
Şeyhsinan Mahallesi Eski Sanayi Sitesi'ndeki barakada bir kişinin hareketsiz yerde yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cesedin, kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.