Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda kilometrelerce TIR kuyruğu

Türkiye'nin ihracatının artması ve Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle Avrupa'ya açılan sınır kapısında yoğunluk yaşandı. Avrupa'ya geçiş için yüzlerce TIR sürücüsü araçlarında bekleyişlerini sürdürüyor. İzmir'den Macaristan'a yük taşıyan TIR şoförü Yüksel Atakan, AA muhabirine TIR sırasının her geçen süre arttığını söyledi. Dün öğlenden bu yana kuyrukta beklediğini belirten Atakan, "Bugün de geçebileceğimi tahmin etmiyorum. Kuyrukta su yok, ekmek yok, tuvalet yok, ihtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz." dedi. Aynı güzergaha yük taşıyan TIR şoförü Mustafa Kıyak ise kuyrukta ihtiyaçlarını karşılayamadıkları için şoförlerin zorlandığını kaydetti. Uzayan kuyrukta 1000'in üzerinde TIR sürücüsü sıranın kendisine gelmesini beklemeye devam ediyor.

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