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Şanlıurfa'da otomobil ile iş makinesi çarpıştı: 1 ölü

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.12.2024 15:59
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Şanlıurfa’da otomobil ile iş makinesi çarpıştı: 1 ölü

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iş makinesine çarpan otomobilin sürücüsü Yunus Bülbül (27), hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, Suruç'un Mürşitpınar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezine giden Yunus Bülbül'ün kullandığı plakası öğrenilmeyen otomobil, önündeki iş makinesine çarptı.

Kazanın ardından ağır yaralanan Bülbül, olay yerine çağrılan ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bülbül, burada kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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