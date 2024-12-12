Bulgaristan’dan gelen ikiz plakalı araç Türk polisine takıldı: 2 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü'nün Plaka Tanıma Sistemleri'ne (PTS) düşen PA 5850 KX plaka sayılı araç takibe alındı. Bulgaristan'dan gelen bir aracın ikiz plaka kullandığının tespit edilmesi üzerine harekete geçen ekipler, aracı Atatürk Bulvarı üzerinde durdurdu. Araçta yapılan aramada İstanbul iline ait 2 plaka daha bulundu.

Olayla ilgili araç sürücüsü Y.D. ve araçta yolcu olarak bulunan bir kişi gözaltına alındı. Şüpheli araç otoparka çekildi.