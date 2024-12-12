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Kebapçı dükkanlarında tartışan baba-oğul tek katlı iş yerlerinin damından atladı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.12.2024 16:34 Güncelleme: 12.12.2024 16:37
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Kebapçı dükkanlarında tartışan baba-oğul tek katlı iş yerlerinin damından atladı

Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde kebapçı dükkanlarında tartışan baba-oğul, iş yerlerinin damından atlayarak yaralandı.

Cemal Yılmaz Mahallesi Gazi Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle iş yerlerinde tartışan M.Ş. ile oğlu K.Ş., daha sonra müstakil dükkanın damına çıkarak atladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Baba ve oğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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