Güngören’de bina çöktü! Ölü ya da yaralı var mı? | A Haber aktardı

Güngören Haznedar Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapmasındaki bina yıkım çalışması sırasında çöktü.

ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEDE!

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

ÖLÜ YA DA YARALI VAR MI?

A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, Güngören'de bir binada yaşanan çöküntüye ilişkin detayları aktardı:

Bina kentsel dönüşüm amacıyla boşaltılmış bir binaydı. Şu anda ilk belirlemelere göre ölü ve yaralı yok. Binanın çökmesi ile birlikte depremi anımsatan bir görüntü oluştu. Çöküntü sırasında yoldan geçen vatandaşlar var mıydı yok muydu inceleniyor. Çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri ile birlikte çalışmalar devam ediyor.