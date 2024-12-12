Eski eşinin boğazını kesmişti! Katilin kan donduran notları: Gözlerini çıkartıyorum

Olay, 22 Haziran'da Döşemealtı ilçesine bağlı Yeşilbayır Mahallesi Akdeniz Bulvarı'nda meydana geldi. Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde infaz koruma memuru olarak görev yapan Abdülkadir Kocaoğlu , Antalya 'ya gelerek eski eşi Ayten Çağıran 'ı takip etmeye başladı. Kocaoğlu, Çağıran'ın bir akaryakıt istasyonuna doğru gittiğini görünce karşısına çıkarak, konuşmak istedi. Bu sırada Kocaoğlu ile Ayten Çağıran arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Kocaoğlu, yanında taşıdığı bıçakla Çağıran'ın önce boğazını kesti, ardından çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Abdulkadir Kocaoğlu, ekipler gelene kadar Ayten Çağıran'ın başında bekledi. Çağıran'ın boğazının kesildiği ve vücudunda 10'dan fazla bıçak yarası bulunduğu tespit edildi. 19 Haziran'da Afyonkarahisar'dan Antalya'ya gelip, eski eşini takip etmeye başladığı ve cinayeti işlediği tespit edilen Abdulkadir Kocaoğlu, olayın ardından tutuklandı.

Eski eşi Abdülkadir Kocaoğlu tarafından öldürülen Ayten Çağıran (DHA)

"KAFASINI KOMBİYE VURDU"

'Eski eşi tasarlayarak kasten öldürme' suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen Abdülkadir Kocaoğlu, Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2'nci kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme başkanının olayı nasıl gerçekleştirdiği sorusuna Kocaoğlu, "O anın nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Aleyhime olan ifadeleri kabul etmem. Avukatlarımın dediklerini tekrarlıyorum" dedi.

Daha önceki tanık beyanlarında, eşinin başına copla vurduğu iddiasına yanıt veren Kocaoğlu, "Ayten'le tartıştık. Aramızda itiş kakış oldu. O ara kafasını kombiye vurdu. Komşumuzun Ayten'i hastaneye götürdüğünü öğrendim. Copla kafasına vurmadım. Hastaneye yanına da gittim." diye konuştu.