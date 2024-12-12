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Sakarya’da duvar arasına sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.12.2024 13:16 Güncelleme: 12.12.2024 13:20
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Sakarya’da duvar arasına sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Sakarya’da beton duvar arasında mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, kaza ve yangınların yanı sıra sokaktaki can dostların en zor anlarda yardımına koşuyor.

Ekipler bu kez ise beton duvar arasında mahsur kalan yavru kedinin imdadına yetişti. Ekiplerce yapılan titiz çalışma neticesinde yavru kedi, beton kırılarak sıkıştığı yerden kurtarıldı.

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