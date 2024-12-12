Sakarya’da duvar arasına sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, kaza ve yangınların yanı sıra sokaktaki can dostların en zor anlarda yardımına koşuyor.

Ekipler bu kez ise beton duvar arasında mahsur kalan yavru kedinin imdadına yetişti. Ekiplerce yapılan titiz çalışma neticesinde yavru kedi, beton kırılarak sıkıştığı yerden kurtarıldı.