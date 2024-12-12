Bartın’da 10 metre yükseklikteki köprüden atlayarak polisten kaçan şahıs yakalandı

Bartın'da yaklaşık 10 metre yükseklikteki köprüden atlayarak polisten kaç şahıs, evinde yakalandı.

Bartın'da polisin "dur" ihtarına uymayan 67 ZV 437 plakalı kamyonetin sürücüsü A.Y, peşine takılan polis ekiplerinin takibi ile Türbe yolu caddesinde durdurulmuş, araçtan inen sürücü hızla köprünün karşı yakasına geçerek yaklaşık 10 metre yükseklikteki köprüden çamur zemine atlamıştı. Hafif bir şekilde yaralanan A.Y., sekerek mezarlıkların bulunduğu bölgeye doğru kaçarak, izini kaybettirmeyi başarmıştı.

Kimlik ve eşkal bilgisi ile gece boyunca her yerde arayan polis, şahsa sabah saatlerinde evinde ulaştı. Hakkında yasal işlemlere başlanan A.Y. isimli şahıs işlemlerinin ardından evinden alınarak polis merkezine götürüldü.