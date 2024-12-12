Meteoroloji'den Marmara dahil 5 bölgeye uyarı: Çığ ve kuvvetli yağış geliyor! İşte 12 Aralık il il hava durumu haritası

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini gösterecek. Bazı bölgelerde kuvvetli yağış, buzlanma ve çığ tehlikesi bekleniyor. Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtiliyor. İşte 12 Aralık il il hava durumu raporu...

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HANGİ BÖLGELERDE YAĞIŞ BEKLENİYOR?

Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Yağışlar, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kütahya, Osmaniye, Hatay, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde aralıklı olarak görülecek. Yağış türleri bölgelere göre farklılık gösterecek:

Yağmur ve Sağanak: Genel olarak yağışların büyük kısmı bu şekilde olacak.

Karla Karışık Yağmur ve Kar: Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kayseri, Sivas ve Çankırı'nın yüksek kesimlerinde etkili olacak.

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KUVVETLİ YAĞIŞ NERELERDE BEKLENİYOR?

Yağışların Batı ve Doğu Karadeniz bölgelerinde, ayrıca Ordu, Hatay, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Özellikle bu bölgelerde sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması çağrısı yapılıyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ VE DON UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, dik ve eğimli yamaçlarda çığ riski bulunuyor. Ayrıca, ülkenin iç ve doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayları bekleniyor. Pus ve yer yer sis de bu bölgelerde görüş mesafesini azaltabilir.

HAVA SICAKLIKLARI DÜŞÜŞTE

Meteoroloji, kuzey ve iç kesimlerde hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece düşeceğini bildiriyor. Diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik öngörülmüyor.

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METEOROLOJİ'DEN ÖNEMLİ UYARILAR

Kuvvetli Yağış Uyarısı: Batı ve Doğu Karadeniz, Ordu, Hatay, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Çığ Tehlikesi: Çığ riski taşıyan bölgelerde bulunan vatandaşların, özellikle yüksek eğimli alanlarda, dikkatli ve hazırlıklı olmaları önem arz ediyor.

TÜRKİYE GENELİNDE YAĞIŞLI HAVA: BÖLGE BÖLGE DETAYLI TAHMİN

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde yağışlı havanın etkisini sürdüreceğini açıkladı. İşte bölgelerimizde beklenen hava durumu ve detaylar:

12 Aralık Türkiye Geneli Hava Durumu Raporu (MGM)

Marmara: Doğu Kesimlerde Yağış Hakim

Marmara Bölgesi, parçalı ve çok bulutlu bir havaya ev sahipliği yapacak. Doğu kesimlerde aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde ise pus ve yer yer sis etkili olabilir.

Çanakkale: Parçalı ve çok bulutlu, 13°C

Edirne: Parçalı ve çok bulutlu, 11°C

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, 11°C

Kocaeli: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, 11°C

Ege: Kütahya Çevrelerine Dikkat

Parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olacağı Ege Bölgesi'nde, Kütahya çevrelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis görülebilir.

Afyonkarahisar: Parçalı ve çok bulutlu, 8°C

Denizli: Parçalı ve çok bulutlu, 14°C

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, 17°C

Muğla: Parçalı ve çok bulutlu, 15°C

12 Aralık Türkiye Geneli Hava Durumu Raporu (MGM)

Akdeniz: Hatay'da Kuvvetli Yağış Uyarısı

Akdeniz Bölgesi, parçalı ve çok bulutlu bir hava ile karşılaşacak. Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış beklenirken, Hatay'da yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. İç kesimlerde pus ve sis ihtimali var.

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, 20°C

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, 19°C

Kahramanmaraş: Parçalı ve çok bulutlu, 15°C

Mersin: Parçalı ve çok bulutlu, 18°C

İç Anadolu: Kar ve Yağmur Birlikte Görülecek

İç Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Bölge genelinde yağmur ve sağanak yağış, Çankırı, Sivas ve Kayseri çevrelerinde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı görülecek. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don riski var.

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, 7°C

Eskişehir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, 7°C

Konya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, 10°C

Sivas: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı, 5°C

12 Aralık Türkiye Geneli Hava Durumu Raporu (MGM)

Batı Karadeniz: Kuvvetli Yağış Bekleniyor

Çok bulutlu bir havanın etkili olacağı Batı Karadeniz Bölgesi'nde, genel olarak aralıklı yağmur ve sağanak, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Yağışların bölge genelinde yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Bolu: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı, 5°C

Düzce: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, 10°C

Kastamonu: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, 5°C

Zonguldak: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, 10°C

Orta ve Doğu Karadeniz: Çığ Tehlikesine Dikkat

Orta ve Doğu Karadeniz genelinde aralıklı yağmur ve sağanak, iç kesimlerin yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ riski bulunuyor.

Amasya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, 12°C

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, 12°C

Tokat: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, 8°C

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur, yükseklerde kar yağışlı, 12°C

13 Aralık Türkiye Geneli Hava Durumu Raporu (MGM)

Doğu Anadolu: Ağır Kış Koşulları

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kuzey ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, diğer bölgelerde ise yağmur ve sağanak etkili olacak. Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi mevcut.

Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, -2°C

Kars: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, 0°C

Malatya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, 6°C

Van: Parçalı ve çok bulutlu, yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar, 6°C

Güneydoğu Anadolu: Yağmur ve Sis Etkili Olacak

Parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde doğu kesimlerle birlikte Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis oluşabilir.

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, 10°C

Gaziantep: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, 15°C

Siirt: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, 12°C

Şanlıurfa: Parçalı ve çok bulutlu, 15°C