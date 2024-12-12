Ankara’da fuhuş operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Ahlak Büro ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ettikleri belirtilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 4 otele yapılan baskınlarda, aralarında otel görevlilerinin de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca fuhşa zorlandığı belirlenen 20'den fazla kadın kurtarıldı, oteller mühürlendi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.