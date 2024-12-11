Suriyelilerden ülkelerine dönüş akını: Erdoğan’a ve Türkiye’ye çok teşekkür ediyorum

Vatanlarına dönmek isteyen Türkiye'de yaşayan Suriyeliler Hatay Cilvegözü Gümrük Sınır Kapısı ile Yayladağı Sınır Kapısı'nda uzun kuyruklar oluşturmaya devam ediyor.

Türkiye'de doğan 9 yaşındaki Aya Meşan, anne-babası ve 3 kardeşiyle hiç görmediği yakınlarına kavuşmak için çok heyecanlı olduğunu söyledi. Küçük kız, "Türkiye çok güzeldi. Arkadaşlarımı çok özleyeceğim. Tayyip dedeye çok teşekkür ediyorum. Bizimle çok yakından ilgilendiler" dedi.

Suriye'den ayrılmadan önce polis olan ve Türkiye'de telefon tamirciliği yaptığını dile getiren baba Ahmat Meşan (34) ise "11 yıldır Türkiye'deyiz. Diktatör Esad'ın zamanında polistim. Şimdi tekrar ülkeme gidiyorum ve polisliğe devam edeceğim. Yakınlarımız bizleri sabırsızlıkla bekliyor. Hoşça kal Türkiye, seni çok özleyeceğiz" diye konuştu. 12 yıldır Hatay'da yaşayan 7 çocuklu Aleattin Hattab ve Resah Satur çifti ise "Türkiye bize çok iyi baktı. Tekrar vatanımıza kavuşacağımız için çok heyecanlıyız. Artık diktatör Esad yok. Dünya lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum. Biz yabancı bir ülkede değil de vatanımızdaymış gibiydik" dedi.

EN KISA ZAMANDA EVİMİZE DÖNECEĞİZ

Sabah'ın haberine göre; 2015'te Hama'daki evleri bombalanınca, ailesiyle Erzincan'a yerleşen Mahmut Alsatıf, "Hem Türk hem de Suriye vatandaşlığımız var. Oğlumun biri Malatya'da asker. İnşallah en kısa zamanda Hama'ya döneceğiz" dedi.

'VATANIMIZI YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ'

Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde eğitim gören ve TÜGVA Erzurum Dış İlişkiler Başkanı olan Saad Weshah, Suriye'deki gelişmelerin ülkelerine dönüş için umut ışığı olduğunu belirterek, "Bir gün Suriye'ye dönmek ve orayı yeniden inşa etmek istiyorum" dedi.