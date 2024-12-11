Suriye’de hapse atılan Türk vatandaşı Engin Arslan ailesine kavuştu

Manisa'nın Saruhanlı ilçesindeki evinden yaklaşık 14 ay önce 'Gazze'ye savaşmaya gidiyorum' diyerek çıkan ancak, Suriye'de rejim güçleri tarafından yakalanıp cezaevine konulan Engin Arslan (30), Esad'ın kaçmasının ardından özgürlüğüne kavuşunca, dün Gaziantep Karkamış Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yaptı.

Engin Arslan'ı babası Metin Arslan ve AK Parti Saruhanlı İlçe Başkanı Şerif Eroğlu karşıladı. Engin Arslan, 14 ay sonra gördüğü babası Metin Arslan'a sarılarak hasret giderdi.

Engin Arslan babası Metin Arslan ve AK Partili Başkan Şerif Eroğlu ile Gaziantep Karıkamış Sınır Kapısı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

TÜRK OLDUĞUM İÇİN BIRAKMADILAR

Manisa'ya doğru yola çıkan Engin Arslan (30) SABAH'a konuştu.

Çok zor günler geçirdiğini ve korku filmi gibi bir 14 ay yaşadığını anlatan Arslan, "Cezaevinde sürekli dayak yiyorduk. Demir çubukla dövüyorlardı. Çok işkence gördüm. Mahkemede beraat etmeme rağmen, Türk olduğum için serbest bırakmadılar.

Hep umudum vardı. Af çıkacağı söyleniyordu. Bir anda geldiler kilitleri kırdılar. Özgürlüğümüze kavuştuk. Çok şaşırdık. Şükür memleketime de kavuştum.

Başta Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan ve İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya olmak üzere, AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekilimiz Bahadır Yenişehirlioğlu'na, Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı, AK Parti Saruhanlı İlçe Başkanı Şerif Eroğlu'na çok teşekkür ederim" dedi.

BÜYÜK GÜÇLÜ LİDER RECEP TAYYİP ERDOĞAN

AK Parti Saruhanlı İlçe Başkanı Şerif Eroğlu ise "Rabbim askerimizin ayağına taş değdirmesin.

Büyük devlet güçlü lider Recep Tayyip Erdoğan. Engin kardeşimiz da babası da çok mutlu oldu. Biz de en az onlar kadar mutlu olduk" dedi.

14 AYDIR HABER ALINAMIYORDU

Geçen yıl 11 Ekim'de, İsrail'in katliam yaptığı Gazze'ye gitmek için evinden ayrılan Engin Aslan, Hatay'dan kaçak yollarla girdiği Suriye'de yakalandı.

En son ablasına bir camide dinlendiğini belirten mesaj atan Engin Arslan'dan o günden sonra bir daha haber alınamadı.