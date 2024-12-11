Meteoroloji 11 Aralık hava durumu | Kar, Fırtına, Sağanak Yağış... Türkiye haritasında kırmızı dalga yayılıyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Yağışlar birçok bölgede etkisini gösterirken, doğu kesimlerde don ve buzlanma riski bulunuyor. İşte bölgelerimizde hava durumu detayları:

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Bazı bölgelerde ise yağmur, sağanak ve yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olacak. Vatandaşların, özellikle kuvvetli yağış beklenen bölgelerde tedbirli olması gerekiyor.

Hangi Bölgelerde Yağış Bekleniyor?

Bugün Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun büyük bir kısmı (Konya hariç), Karadeniz ile Kırklareli, Balıkesir, Erzincan, Osmaniye çevrelerinde yağmur ve sağanak görülecek. Gece saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olabilir.

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Kuvvetli yağış uyarısı yapılan bölgeler ise şunlar:

⚠Marmara'nın doğusu

⚠Kuzey ve Kıyı Ege

⚠Batı Karadeniz

⚠Gece saatlerinden itibaren Ordu, Giresun, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimleri ve Trabzon'un doğusu

Bu bölgelerde yağışlar yerel olarak kuvvetli şekilde görülebileceği için sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

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Hava Sıcaklıkları Nasıl Olacak?

Batı bölgelerde hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde ise buzlanma ve don olayları ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Rüzgar Hangi Yönlerden Esecek?

Rüzgarın genel olarak güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor. Ancak Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgârın kuzey yönlerden esmesi bekleniyor.

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METEOROLOJİ'DEN ÖNEMLİ UYARILAR

Kuvvetli Yağış Uyarısı

Marmara'nın doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz ile gece saatlerinden itibaren Ordu, Giresun, Rize, Artvin kıyıları ve Trabzon'un doğusunda beklenen yerel kuvvetli yağışlar nedeniyle sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

Buzlanma ve Don Olaylarına Dikkat

Doğu kesimlerde, özellikle gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarının yanı sıra pus ve sis görülebilir. Sürücülerin bu durumu göz önünde bulundurarak yola çıkmaları önemli.

MGM 11 Aralık hava durumu raporu

Marmara: Kuvvetli Sağanak Yağışlara Dikkat!

Marmara Bölgesi'nde doğu kesimlerle birlikte Kırklareli ve Balıkesir çevrelerinde aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Yağışların sabah saatlerinde doğu bölgelerde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Çanakkale: Çok bulutlu, 15°C

Edirne: Çok bulutlu, 12°C

İstanbul: Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli sağanak yağışlı, 12°C

Kocaeli: Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli sağanak yağışlı, 12°C

MGM 11 Aralık hava durumu raporu

Ege: Kuzey ve Kıyı Kesimlerde Kuvvetli Yağış

Ege Bölgesi genelinde aralıklı sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle sabah saatlerinde kuzey ve kıyı kesimlerde yerel kuvvetli yağış görülebilir.

Afyonkarahisar: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, 12°C

Denizli: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, 16°C

İzmir: Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli sağanak yağışlı, 18°C

Muğla: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, 14°C

Akdeniz: Puslu ve Yağışlı Bir Gün

Akdeniz Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Antalya, Isparta ve Burdur'un doğusunda sağanak yağışlar beklenirken, gece saatlerinden itibaren Adana, Osmaniye ve Hatay'ın batı kesimlerinde de yağış görülecek.

Adana: Gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı, 19°C

Antalya: Aralıklı sağanak yağışlı, 20°C

Kahramanmaraş: Parçalı ve çok bulutlu, 15°C

Mersin: Parçalı ve çok bulutlu, 19°C

MGM 11 Aralık hava durumu raporu

İç Anadolu: Yağışlar ve Soğuk Etkisini Gösteriyor

İç Anadolu'da Konya hariç tüm bölgelerde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde don ve buzlanma riski bulunuyor.

Ankara: Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, 12°C

Eskişehir: Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, 12°C

Konya: Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı, 15°C

Sivas: Akşam saatlerinden sonra yağmurlu, 12°C

Batı Karadeniz: Karla Karışık Yağmur Uyarısı

Batı Karadeniz'de bölge genelinde sağanak yağışlar bekleniyor. Gece saatlerinden sonra iç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olabilir.

Bolu: Sabah saatlerinde kuvvetli sağanak yağışlı, 10°C

Düzce: Sabah saatlerinde kuvvetli sağanak yağışlı, 13°C

Kastamonu: Sabah saatlerinde kuvvetli sağanak yağışlı, 7°C

Zonguldak: Sabah saatlerinde kuvvetli sağanak yağışlı, 14°C

MGM 12 Aralık hava durumu raporu

Orta ve Doğu Karadeniz: Gece Kuvvetli Yağışlar Geliyor

Orta ve Doğu Karadeniz'de sağanak yağışlar etkili olacak. Gece saatlerinden itibaren Ordu, Giresun, Rize çevreleri ile Artvin ve Trabzon'un doğu ilçelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Amasya: Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı, 15°C

Samsun: Aralıklı sağanak yağışlı, 19°C

Tokat: Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı, 14°C

Trabzon: Gece saatlerinden sonra kuvvetli sağanak yağışlı, 17°C

Doğu Anadolu: Don ve Sis Uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde genelde parçalı ve çok bulutlu hava görülecek. Gece saatlerinden sonra Erzincan çevrelerinde yağmur etkili olabilir. Sabah ve gece saatlerinde yoğun sis ve don olayları bekleniyor.

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, 1°C

Kars: Parçalı ve çok bulutlu, 5°C

Malatya: Parçalı ve çok bulutlu, 6°C

Van: Parçalı bulutlu, 8°C

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Güneydoğu Anadolu: Pus ve Sis Hakim

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.

Diyarbakır: Parçalı bulutlu, 10°C

Gaziantep: Parçalı bulutlu, 16°C

Siirt: Parçalı bulutlu, 13°C

Şanlıurfa: Parçalı bulutlu, 17°C