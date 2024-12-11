Ankara'da kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptı
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Ankara'nın Elmadağ ilçesi girişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan araç yol kenarındaki bariyere çarptı. Meydana gelen olayda yaralan olmadığı bildirildi.
Edinilen bilgilere göre olay akşam saatlerinde meydana geldi.
Ankara'dan Elmadağ yönünde ilerleyen 06 EMC 756 plakalı Volkswagen marka otomobil kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan bariyere çıktı. Kaza sonrası bölgeye trafik polisleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmadı.