11 Aralık 2024, Çarşamba
Haberler Yaşam Haberleri Ankara'da kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptı

Ankara'da kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.12.2024 05:32
ABONE OL
Ankara’da kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptı

Ankara'nın Elmadağ ilçesi girişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan araç yol kenarındaki bariyere çarptı. Meydana gelen olayda yaralan olmadığı bildirildi.

Edinilen bilgilere göre olay akşam saatlerinde meydana geldi.

Ankara'dan Elmadağ yönünde ilerleyen 06 EMC 756 plakalı Volkswagen marka otomobil kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan bariyere çıktı. Kaza sonrası bölgeye trafik polisleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmadı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör