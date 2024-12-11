Şeb-i Arus nedir, hangi tarihte kutlanacak? İşte Şeb-i Arus törenlerinin tarihleri 2024
Aralık ayının başlamasıyla birlikte, Şeb-i Arus programı ve bilet fiyatları, en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Özellikle Konya'da düzenlenecek törenlere katılmak isteyenler, "Şeb-i Arus ne zaman kutlanır?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu yılki etkinliklerle ilgili merak edilen tüm detayları açıkladı. Peki, 2024 Şeb-i Arus törenleri ne zaman gerçekleşecek?
Giriş Tarihi: 11.12.2024 08:16
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 08:16