Şeb-i Arus nedir, hangi tarihte kutlanacak? İşte Şeb-i Arus törenlerinin tarihleri 2024

Şeb-i Arus, kelime anlamıyla "Düğün Gecesi" olarak bilinir. Bu özel gün, Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî'nin vefatını, onun Hakk'a kavuşma anını ve ruhunun Allah'a doğru yücelişini simgeler. Mevlâna, ölümü sadece bir ayrılık olarak değil, "Hakka vuslat" yani yaratana kavuşma olarak kabul etmiştir. Bu nedenle, Şeb-i Arus, bir kaybın değil, bir buluşmanın ve ilahi bir birliğe kavuşmanın kutlanmasıdır.