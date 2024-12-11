Viral Galeri Viral Tıkla Şeb-i Arus nedir, hangi tarihte kutlanacak? İşte Şeb-i Arus törenlerinin tarihleri 2024

Şeb-i Arus nedir, hangi tarihte kutlanacak? İşte Şeb-i Arus törenlerinin tarihleri 2024

Aralık ayının başlamasıyla birlikte, Şeb-i Arus programı ve bilet fiyatları, en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Özellikle Konya'da düzenlenecek törenlere katılmak isteyenler, "Şeb-i Arus ne zaman kutlanır?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu yılki etkinliklerle ilgili merak edilen tüm detayları açıkladı. Peki, 2024 Şeb-i Arus törenleri ne zaman gerçekleşecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.12.2024 08:16 Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 08:16
Şeb-i Arus nedir, hangi tarihte kutlanacak? İşte Şeb-i Arus törenlerinin tarihleri 2024

Şeb-i Arus, kelime anlamıyla "Düğün Gecesi" olarak bilinir. Bu özel gün, Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî'nin vefatını, onun Hakk'a kavuşma anını ve ruhunun Allah'a doğru yücelişini simgeler. Mevlâna, ölümü sadece bir ayrılık olarak değil, "Hakka vuslat" yani yaratana kavuşma olarak kabul etmiştir. Bu nedenle, Şeb-i Arus, bir kaybın değil, bir buluşmanın ve ilahi bir birliğe kavuşmanın kutlanmasıdır.

Şeb-i Arus nedir, hangi tarihte kutlanacak? İşte Şeb-i Arus törenlerinin tarihleri 2024

Şeb-i Arus 2024 Törenleri Ne Zaman?

2024 yılı itibariyle, Mevlâna'nın 751. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri, 07 - 17 Aralık tarihleri arasında Konya'daki Mevlâna Kültür Merkezi Semâ Salonu'nda gerçekleştirilecek. Bu anlamlı etkinlikler, her yıl olduğu gibi, Mevlâna'yı ve onun öğretilerini anmak, semâ gösterileri ve diğer dini etkinliklerle kutlanacaktır.

Şeb-i Arus nedir, hangi tarihte kutlanacak? İşte Şeb-i Arus törenlerinin tarihleri 2024

2024 Şeb-i Arus Programı

Konya'daki törenler, Mevlâna'nın hayatına, felsefesine ve öğretilerine ışık tutacak şekilde düzenlenecek. Semâ törenleri başta olmak üzere, çeşitli panel ve konuşmalar da yer alacak. Bu sene de Konya'daki ziyaretçilere özel olarak, Mevlâna'nın "Hakka vuslat" anını anmak adına manevi bir atmosfer sunulması bekleniyor.

Şeb-i Arus nedir, hangi tarihte kutlanacak? İşte Şeb-i Arus törenlerinin tarihleri 2024

Bilet Fiyatları ve Satış

2024 Şeb-i Arus törenlerine katılmak isteyenler için biletler satışa sunulmuştur. Fiyatlar ise yapılan etkinliklerin türüne ve yerine göre değişiklik göstermektedir. Bilet alırken program detaylarını göz önünde bulundurmak önemli.

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