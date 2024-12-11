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Kırıkkale'de kovalamaca ehliyetsiz sürücüye pahalıya patladı!

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.12.2024 05:11
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Kırıkkale’de kovalamaca ehliyetsiz sürücüye pahalıya patladı!

Kırıkkale'de ehliyetsiz araç kullanan 22 yaşındaki sürücü polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Tam 50 kilometre sonra yakalanan sürücüye 123 bin 500 TL ceza kesildi.

Kırıkkale'de 22 yaşındaki sürücü C.T., polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak 06 BVA 286 plakalı hafif ticari aracıyla kaçtı.

Olay yerinden bir kare - (İHA)Olay yerinden bir kare - (İHA)

Yaklaşık 50 kilometre süren kovalamaca, Bağlarbaşı Mahallesi 870. Sokak'ta sona erdi. Kaçış denemesiyle hem kendini hem de trafiği tehlikeye atan sürücü, polisin sıkı takibiyle etkisiz hale getirildi.

Olay yerinden bir kare - (İHA)Olay yerinden bir kare - (İHA)

Polis ekiplerini uzun süre peşinden koşturan C.T., ehliyetsiz araç kullanma cezasından kurtulmak için kaçmayı tercih etti. Ancak bu çaba, sürücüye ağır bir fatura çıkardı. C.T.'ye toplamda 123 bin 500 lira para cezası kesildi. Araçta bulunan O.U. (23) ile birlikte gözaltına alınan sürücünün aracı ise çekiciyle otoparka götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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