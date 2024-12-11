Fatih’te korku dolu anlar! Metruk bina çöktü

Fatih Balat Mahallesi Atgeçmez Sokak'ta bulunan 3 katlı metruk binada kısmi çökme meydana geldi.



İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.



Boş olduğu öğrenilen binanın bitişiğinde bulunan 3 bina tedbir amaçlı tahliye edildi. Ekiplerin çöken bina ile ilgili çalışması devam ediyor.

Ayrıntılar geliyor...