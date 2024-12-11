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Fatih'te korku dolu anlar! Metruk bina çöktü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.12.2024 00:18 Güncelleme: 11.12.2024 00:59
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Fatih’te korku dolu anlar! Metruk bina çöktü

Fatih'te, 3 katlı metruk binada kısmi çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Çökme nedeniyle 3 bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

Fatih Balat Mahallesi Atgeçmez Sokak'ta bulunan 3 katlı metruk binada kısmi çökme meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Boş olduğu öğrenilen binanın bitişiğinde bulunan 3 bina tedbir amaçlı tahliye edildi. Ekiplerin çöken bina ile ilgili çalışması devam ediyor.

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